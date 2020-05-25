В Свердловской области на дезинфекцию подъездов выделили больше 60 миллионов рублей
Сегодня, 08:11ОбществоФото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram рассказал, что на дезинфекцию подъездов в регионе было выделено 68 миллионов рублей.
Сюжеты: Коронавирус
Изначально для этих целей в бюджете было заложено около 30 миллионов рублей.
Он объяснил, что при отсутствии обработки в подъездах, каждый случай разбирается отдельно. Он отметил, что не должно возникать ситуаций, когда компании не хватает денег, персонала или чистящих средств.
Кроме того, он сказал, что в Екатеринбурге подъезды должны убираться ежедневно.
Ранее министр ЖКХ области Николай Смирнов заявлял, что каждый пятый подъезд в Екатеринбурге не обрабатывается по причине отсутствия средств.
Напомним, в Свердловской области продолжает действовать особый режим. Он был продлен до 1 июня в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
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