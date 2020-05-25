В Свердловской области на дезинфекцию подъездов выделили больше 60 миллионов рублей

Изначально для этих целей в бюджете было заложено около 30 миллионов рублей.

Он объяснил, что при отсутствии обработки в подъездах, каждый случай разбирается отдельно. Он отметил, что не должно возникать ситуаций, когда компании не хватает денег, персонала или чистящих средств.

Кроме того, он сказал, что в Екатеринбурге подъезды должны убираться ежедневно.

Ранее министр ЖКХ области Николай Смирнов заявлял, что каждый пятый подъезд в Екатеринбурге не обрабатывается по причине отсутствия средств.