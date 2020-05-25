Защита «очкарика» из Екатеринбурга требует пересмотреть его дело об уличной драке
Сегодня, 17:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Защита Влада Рябухина из Екатеринбурга, который был признан виновным в уличной драке, подала кассационную жалобу в суд общей юрисдикции с требованием признать его действия как самооборону, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Адвокат «очкарика» считает, что судья исказил показания свидетелей, чтобы обойти очевидное обстоятельство самозащиты. При этом апелляционной инстанции не стал сравнивать приговор с протоколом судебного заседания.
Напомним, в прошлом году суд приговорил Влада Рябухина к 300 часам обязательных работ по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Однако, по словам молодого человека, он не начинал драку первым, а лишь защищался.
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