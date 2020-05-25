Защита «очкарика» из Екатеринбурга требует пересмотреть его дело об уличной драке

Адвокат «очкарика» считает, что судья исказил показания свидетелей, чтобы обойти очевидное обстоятельство самозащиты. При этом апелляционной инстанции не стал сравнивать приговор с протоколом судебного заседания.

Напомним, в прошлом году суд приговорил Влада Рябухина к 300 часам обязательных работ по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Однако, по словам молодого человека, он не начинал драку первым, а лишь защищался.