36 деревьев и живая изгородь будут высажены в сквере за ДК «Юбилейный» в Тагиле

36 деревьев в возрасте от 5 до 10 лет и 100 погонных метров живой изгороди из спиреи планируется высадить вместо вырубленных деревьев в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба администрации города.

Глава города Владислав Пинаев выехал на строительные площадки за ДК «Юбилейный» и в районе филиала Свердловского областного медицинского колледжа. Жители Выи на улице Красноармейская обеспокоены тем, что ради реконструкции сквера за ДК «Юбилейный» строители спилили часть деревьев. По словам Владислава Пинаева, проект благоустройства был разработан, чтобы допустить минимальный ущерб для зеленых насаждений. За две недели в парковой зоне было демонтировано старое асфальтовое покрытие, теперь строители начали устанавливать бордюры, столбы освещения и площадки под МАФы. Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев подчеркнул, что по контракту окончание работ намечено на 15 октября, но планируется завершить ремонт на месяц раньше. На «Аллее Рандеву» у медколледжа также продолжаются строительные работы. Задумка ландшафтных дизайнеров гласит, что половину сквера будут занимать деревья и кустарники. В прогулочной зоне появятся арочные конструкции, парковые качели, скамьи. Отмечается, что вместо прошлого резервуара для воды строители организуют двухуровневую площадку. Отремонтированные общественные пространства отличаются функциональным наполнением, особым обликом, и вместе с ними город приобретает неповторимый стиль, становится комфортным для жизни,сказал Владислав Пинаев. Напомним, 19 мая сообщалось, что 36 деревьев различных пород будут вырублены в Нижнем Тагиле. Больше всего насаждений ликвидируют у домов № 82-85 на улице Носова на ГГМ — там разрешили вырубку 17 тополей. Всего до 15 августа 2022 года срубят три сосны, четыре березы и 19 тополей. 36 деревьев будет вырублено в Нижнем Тагиле

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