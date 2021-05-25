Болото и призрак: две дороги в поселок Волчевка под Нижним Тагилом

А вот дорожная часть из Баклушина в Волчевку затоплена, путь покрыт месивом из глины и травы. По словам местных жителей, дорога стала болотом и без высоких резиновых сапог ее не преодолеть. А на автомобиле не проехать вовсе. Однако именно эта дорога на карте обозначена как проезд до Волчевки.