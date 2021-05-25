Болото и призрак: две дороги в поселок Волчевка под Нижним Тагилом

Поселок Волчевка находится в 12 километрах от пригорода Нижнего Тагила - Нижней Черемшанки. По данным мэрии Нижнего Тагила, на территории поселка зарегистрировано пять человек, из них фактически проживает один человек. Все остальные собственники домовладений проживают сезонно, в летний период, порядка 70 дачников.
Ранее в Волчевке находился Черемшанский леспромхоз. Во времена лесопилки в населенном пункте была школа, детский сад, больница, магазин и клуб.
Сейчас жителям поселка приходится проезжать 10 километров до ближайшего магазина за продуктами. Чтобы преодолеть путь до поселка Волчевка, местные жители ездят по беспутью на старых внедорожных автомобилях с подвеской, подходящей для такой дороги, мотоциклах, квадроциклах и велосипедах. На обычной легковушке этот путь не преодолеть.
На сегодняшний день скорая помощь добирается до сельчан, которые имеют проблемы со здоровьем, по несколько часов, а модульные ФАПы на территории поселка отсутствуют.
Медицинских пунктов у нас никаких нет, если кому-то стало плохо, приходится ехать в Нижний Тагил. Среди жителей нашего поселка есть женщина пенсионного возраста - Людмила. У пенсионерки нет личного авто, если ей становится плохо, женщина просит соседей отвезти ее в город,заявила одна из местных жительниц Ольга.
Недавно в населенном пункте загорелся лес на берегу Выйского пруда, жители Волчевки успели потушить возгорание сами, до приезда пожарной охраны.
Супруга председателя поселка Волчевка Юлия рассказала редакции TagilCity.ru, что жителей Нижнего Тагила и обслуживающие организации, которые приезжают в населенный пункт из города: скорую помощь, пожарную охрану, службу спасателей, навигатор ведет через поселок Баклушина.
По дороге через Баклушина расположена тайга, там 1,5 километра нет дороги вообще, там болото,делится Юлия.
Сначала наша редакция попыталась проехать до Волчевки именно по официальной дороге. Она не грейдирована. Талые воды каждый год затопляют дорожное полотно, которое состоит из смеси глины и камней, что приводит к разрушению проезжей части.
А вот дорожная часть из Баклушина в Волчевку затоплена, путь покрыт месивом из глины и травы. По словам местных жителей, дорога стала болотом и без высоких резиновых сапог ее не преодолеть. А на автомобиле не проехать вовсе. Однако именно эта дорога на карте обозначена как проезд до Волчевки.
Второй, неофициальной дорогой в Волчевку стала узколейная дорога из Нижнего Тагила, длиной в 14 километров. Безопасное движение на данном участке дороги возможно со скоростью 5-10 километров в час. После неудачи на первом участке, редакция TagilCity.ru поехала по этой неофициальной дороге. Состояние бывшей узкоколейки такое, что на проезд этих 14 км в одну сторону мы потратили порядка 1,5 часов.
Данный проезд дорогой не является, это насыпь бывшей узкоколейной дороги. Подъезд со стороны Верхне-Выйского гидроузла по участку полотна бывшей узкоколейной дороги до поселка Волчевка не паспортизирован. Данный участок находится на землях федеральной собственности и попадает в зону санитарной охраны II пояса Верхне-Выйского водохранилища - источника водоснабжения города Нижний Тагил, на территории которой действующим законодательством запрещено капитальное строительство объектов, в том числе автодорог,сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Тем не менее, несколько раз в сезон на дорогах в Волчевку появляется техника для выполнения восстановительных работ. По мере необходимости проводятся работы по содержанию участка полотна бывшей узкоколейной дороги и дорожной сети поселка: грейдирование с добавлением инертных материалов, отсыпаются отдельные участки, в зимнее время производится расчистка от снега, рассказали TagilCity.ru в администрации города.
Периодически приезжают, отсыпают дорогу, а зимой могут от снега очистить, подтвердила одна из местных жительниц.
Финансирование строительства дорог и развития инфраструктуры в Волчевке не предусмотрено. По утвержденным методикам расчета бюджетных ассигнований, расходы на решение вопросов местного значения определяются численностью прописанного населения, которого здесь практически нет.
Сезонное увеличение населения не влечет за собой увеличение бюджетных расходов,объясняют в муниципалитете.