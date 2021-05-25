Директору свердловского МУПа грозит до 5 лет тюрьмы за растрату имущества

Уголовное дело в скором времени рассмотрит суд. Мужчине грозит штрафе от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.