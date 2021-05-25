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Директору свердловского МУПа грозит до 5 лет тюрьмы за растрату имущества

Директору свердловского МУПа грозит до 5 лет тюрьмы за растрату имущества
Директору свердловского МУПа грозит до 5 лет тюрьмы за растрату имущества
Сегодня, 11:46ОбществоФото: pixabay.com
Директора свердловского муниципального унитарного предприятия ждет суд за растрату имущества на полмиллиона рублей.

В Туринске следователи завершили расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), фигурантом которого выступает директора одного из местных муниципальных унитарных предприятий.

В течение двух лет — с апреля 2018 года по апрель 2020 года, мужчина оплачивал запчасти и ремонтные работы не принадлежащей предприятию техники. Обвиняемый тем самым причинил предприятию ущерб на общую сумму около 500 тысяч рублей.

В ходе следствия на имущество, принадлежащее обвиняемому, наложен арест в целях обеспечения последующего погашения ущерба, причиненного преступлением, рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Уголовное дело в скором времени рассмотрит суд. Мужчине грозит штрафе от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.

Напомним, в начале апреля вынесен приговор директору средней школы № 21 в Асбесте из-за растраты бюджета более 3,6 миллиона рублей. Директор образовательного учреждения в период с 2012 года по сентябрь 2019 года оформляла на работу несуществующих работников.

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