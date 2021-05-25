Дорога-призрак и полицейский в федеральном розыске. Итоги дня в Свердловской области

Экс-полицейский из Нижнего Тагила Руслан Белоконный объявлен в федеральный розыск. По словам самого бывшего оперативника и его адвоката, это происходит незаконно, для того, чтобы выделить дело в отдельное производство. Белоконный рассказал, что он не получал повесток и не скрывался от следствия, проживает по месту прописки, а его телефон всегда доступен. Также, по его словам, 24 мая он направил три жалобы в суд о возбуждении уголовного дела против него, поэтому последовала такая реакция. Руслан Белоконный сообщил, что после того, как он узнал, что его вызвали в отделение полиции, он отправил следователю смс с уведомлением о том, что находится на больничном с переломом ребра, которое получил от сотрудников ОМОНа во время задержания.
Жители поселка Волчевка, который находится в 12 километрах от пригорода Нижнего Тагила, пожаловались на отсутствие дорог к населенному пункту: одна из них нелегальная, а вторая превратилась в болото. К сельчанам по несколько часов добираются скорая помощь и пожарные. Отмечается, что на территории официально зарегистрировано пять человек, однако в летний период приезжают около 70 дачников. Раньше в поселке был Черемшанский леспромхоз и инфраструктура, но теперь жителям приходится ездить по беспутью. Дорога на карте в Волчевку обозначена через поселок Баклушина, но она покрыта месивом из глины и травы. Поэтому в основном, жители добираются по неофициальной дороге, которая, по сути, является насыпью бывшей узкоколейной железной дороги. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила пояснили, что дорога периодически отсыпается, а сезонное увеличение населения не влечет за собой увеличение бюджетных расходов.
Третий несовершеннолетний ребенок за четыре дня утонул на территории Каменска-Уральского округа. 24 мая 16-летний подросток погиб на реке Каменка около школы № 38. О трагедии сообщил друг погибшего, с которым они вместе катались на лодке, а затем решили искупаться. Тело было найдено водолазами, специалисты из следственной группы не нашли следов криминала.
Свердловчанка отсудила более 1,5 миллиона рублей компенсации у торговой сети «Пятерочка», после того, как в 2017 году отравилась консервированными томатами, купленными в магазине. Поев консервы, она была доставлена в реанимацию и восстанавливается после лечения до сих пор, так как в овощах был обнаружен ботулизм. Женщина обратилась в суд на общую сумму в пять миллионов рублей к торговой сети и производителям продукта. В итоге, ей присудили один миллион рублей и расходы на лечение в сумме 15 тысяч рублей. Тогда пострадавшая обратилась в Свердловский областной суд. Там решение суда первой инстанции относительно компенсации было оставлено без изменений, однако с ООО «Агроторг» был взыскан штраф за нарушение прав потребителя в размере 500 тысяч рублей.