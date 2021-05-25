Дорога-призрак и полицейский в федеральном розыске. Итоги дня в Свердловской области

Экс-полицейский из Нижнего Тагила Руслан Белоконный объявлен в федеральный розыск. По словам самого бывшего оперативника и его адвоката, это происходит незаконно, для того, чтобы выделить дело в отдельное производство. Белоконный рассказал, что он не получал повесток и не скрывался от следствия, проживает по месту прописки, а его телефон всегда доступен. Также, по его словам, 24 мая он направил три жалобы в суд о возбуждении уголовного дела против него, поэтому последовала такая реакция. Руслан Белоконный сообщил, что после того, как он узнал, что его вызвали в отделение полиции, он отправил следователю смс с уведомлением о том, что находится на больничном с переломом ребра, которое получил от сотрудников ОМОНа во время задержания.