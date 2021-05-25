Гранты на благоустройство садов планируется выделять уральским дачникам

25 мая Евгений Куйвашев побывал в саду «Луч» для обсуждения мер поддержки садоводства в Свердловской области. Все коллективные сады Урала испытывают схожие проблемы: отсутствие детских площадок, подъездных путей, плохо развитая система вывоза мусора, аварийное состояние дорог, электроснабжение и водоснабжение. По словам губернатора, эти вопросы нужно решать на региональном уровне.