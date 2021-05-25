Гранты на благоустройство садов планируется выделять уральским дачникам

25 мая Евгений Куйвашев побывал в саду «Луч» для обсуждения мер поддержки садоводства в Свердловской области. Все коллективные сады Урала испытывают схожие проблемы: отсутствие детских площадок, подъездных путей, плохо развитая система вывоза мусора, аварийное состояние дорог, электроснабжение и водоснабжение. По словам губернатора, эти вопросы нужно решать на региональном уровне.
Евгений Куйвашев поручил проработать вместе с депутатами механизм выдачи грантов по аналогии с мерами поддержки фермерских хозяйств, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Также глава региона обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности коллективных садов. Доступ к пожарным водоёмам, электрощиткам не должен быть ограничен. Решать эти вопросы поручено депутату Государственной Думы Сергею Чепикову.