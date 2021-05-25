Мэр Перми Демкин похвалил экологичность производства ПЦБК

Мэр Перми Демкин похвалил экологичность производства ПЦБК
Мэр Перми Демкин похвалил экологичность производства ПЦБК
Сегодня, 15:08ОбществоФото: pcbk.ru
Официальная делегация — мэр Перми Алексей Дёмкин, депутат Заксобрания Прикамья Роман Водянов и предприниматель Эдуард Гараев — прибыла на производство ГП «ПЦБК» в Голованово.

Гости посетили два основных цеха ООО «Прикамский картон» — предприятие входит в ГП «ПЦБК», сообщает properm.ru. При этом ими был высоко оценен флотатор для очистки воды, функционирующий в картонно-бумажном цехе № 2 (КБЦ № 2). Представителям администрации края был показан процесс перемола макулатуры, в ходе которого флотатор очищает содержимое от оборотной воды. Затем эта вода направляется в другие устройства, где проходит еще четыре степени очистки. Только потом она сбрасывается в реку.

«Предприятия Прикамья не только вводят в производство принципы бережливости и экологичности, но и всячески автоматизируют трудовой процесс, обучают сотрудников, присуждая им высокую квалификацию», — отметил в своем выступлении председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края Александр Бойченко.

Также гости познакомились с проектами «Сила картона» и «Сила бумаги» — они позволяют модернизировать картоно- и бумагоделательный аппараты. С этим нововведением компания подняла объем переработки макулатуры до 300 тысяч тонн. Кроме того, снизилось вредное влияние на окружающую среду за счет меньшего потребления воды и электричества.

Глава городской администрации Алексей Дёмкин отметил возрастающую роль ПЦБК в решении экологических проблем не только в регионе, но и в стране: «Цикличная экономика сейчас очень востребована. ПЦБК уплачивает более 1,5 млрд рублей налогов, дает рабочие места. Подобные производства нужно поддерживать, потому что промышленность — это основа экономики города и Прикамья».

Об экологичности производства рассказал и исполнительный директор ГП «ПЦБК» Константин Незнамов. По его словам, до 2024 года на реконструкцию очистных сооружений планируется направить около 200 млн рублей.

Также ГП «ПЦБК» с апреля текущего года начала замерять воздух в Голованово. После 20 замеров в трех точках микрорайона можно с уверенностью отметить, что превышения предельно допустимых концентраций не выявлено.

«ПЦБК очень серьезно занимается двумя направлениями. Первое — это повышение производительности труда, второе — экологичность, как с точки зрения производства продукции, так и воздействия на окружающую среду. Впечатления от посещения производства очень положительные. Предприятие не останавливается на достигнутом, у него большие инвестиционные планы по развитию», — отметил депутат краевого Заксобрания Роман Водянов.

В ближайшие три года ГП «ПЦБК» планирует установить котел для выработки теплоэнергии, который будет работать на коре деревьев в качестве топлива, а также оборудование по сушке лигносульфонатов.

Отметим, что в регионе уже 92 производственных предприятия, в том числе и ПЦБК, участвуют в нацпроекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

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