Мэр Перми Демкин похвалил экологичность производства ПЦБК

Гости посетили два основных цеха ООО «Прикамский картон» — предприятие входит в ГП «ПЦБК», сообщает properm.ru. При этом ими был высоко оценен флотатор для очистки воды, функционирующий в картонно-бумажном цехе № 2 (КБЦ № 2). Представителям администрации края был показан процесс перемола макулатуры, в ходе которого флотатор очищает содержимое от оборотной воды. Затем эта вода направляется в другие устройства, где проходит еще четыре степени очистки. Только потом она сбрасывается в реку.