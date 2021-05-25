На беременную мать избитого майором полиции школьника заведено дело в Екатеринбурге

На беременную мать избитого майором полиции школьника заведено дело в Екатеринбурге
На беременную мать избитого майором полиции школьника заведено дело в Екатеринбурге
Сегодня, 20:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Сотрудники отдела полиции № 5 в Екатеринбурге возбудили административное дело в отношении беременной женщины. Она является матерью школьника, которого ударил майор фельдъегерской службы Андрей Шокодько.

Женщина обвиняется по статье 6.1.1 КоАП (Побои), пишет Znak. По словам екатеринбурженки, перед заведением дела ее не опрашивали и не брали никаких объяснений.

Он просто избил двух парней, и они даже административку ему не выписали. А здесь с его слов они возбуждают дело о побоях на меня, беременную девчонку,заявила мать школьника.

В объяснении полицейским Андрей Шокодько написал, что во время конфликта он решил «проучить» двух мальчиков, поэтому столкнул их лбами. Однако подбежала мама одного из несовершеннолетних и расцарапала ему руку.

Напомним, женщина рассказала, что 18 марта ее 13-летний ребенок вместе с другом перебежали дорогу перед автомобилем майора в Екатеринбурге. По словам свердловчанки, мужчина, надев капюшон, сначала бил мальчиков головами друг о друга, а потом бил их по лицу и голове.

Сюжеты:
Екатеринбург
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