На беременную мать избитого майором полиции школьника заведено дело в Екатеринбурге

Женщина обвиняется по статье 6.1.1 КоАП (Побои), пишет Znak. По словам екатеринбурженки, перед заведением дела ее не опрашивали и не брали никаких объяснений.
Он просто избил двух парней, и они даже административку ему не выписали. А здесь с его слов они возбуждают дело о побоях на меня, беременную девчонку,заявила мать школьника.
В объяснении полицейским Андрей Шокодько написал, что во время конфликта он решил «проучить» двух мальчиков, поэтому столкнул их лбами. Однако подбежала мама одного из несовершеннолетних и расцарапала ему руку.
Напомним, женщина рассказала, что 18 марта ее 13-летний ребенок вместе с другом перебежали дорогу перед автомобилем майора в Екатеринбурге. По словам свердловчанки, мужчина, надев капюшон, сначала бил мальчиков головами друг о друга, а потом бил их по лицу и голове.