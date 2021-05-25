Нарушителей противопожарного режима в Нижнем Тагиле найдут дроны МЧС

Нарушителей противопожарного режима в Нижнем Тагиле найдут дроны МЧС
Нарушителей противопожарного режима в Нижнем Тагиле найдут дроны МЧС
Сегодня, 12:50ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
За нарушителями особого противопожарного режима, введенного на территории Нижнего Тагила, сотрудники МЧС следят через дроны.

Территорию пригорода Нижнего Тагила спасатели и представители Росгвардии обследовали при помощи летательных аппаратов, сообщает ИА «Все новости».

Сотрудники МЧС, управляя дронами, осмотрели окрестности поселка Новоасбест и села Шиловка. Пока нарушений противопожарного режима, то есть применение открытого огня, не выявлено, рассказали в МЧС.

Всего с начала весны инспекторы Госпожарногонадзора провели 62 рейда по сельским территориям и привлекли к ответственности 90 граждан, а также 1 должностное лицо.

Напомним, с 12 мая особый противопожарный режим введен в Нижнем Тагиле. В муниципалитете полностью запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и разведение костров.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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