Партия пенсионеров будет защищать права пожилых людей в Госдуме

В Партии пенсионеров официально объявили об участии в предстоящих выборах в Госдуму. Предвыборная программа партии направлена на защиту интересов 47 миллионов пенсионеров и 15 миллионов граждан предпенсионного возраста.

Владимир Бураков, председатель центрального совета Партии пенсионеров, рассказал, что партия планирует ввести в России единый социальный кодекс. В нем будут прописаны все обязательства государства перед своими гражданами начиная с момента рождения и до самой смерти. Он отметил, что на исполнение кодекса не должны влиять никакие внешние факторы, в том числе и кризис в стране. Проект данного документа представит в Госдуму первый депутат, избранный от партии, пишет newsnn.ru. «Люди не должны путаться в бесконечных лабиринтах законов, которые порой непонятны и самим исполнительным органам. Только в этом случае соцподдержка граждан перестанет быть подачкой, а превратится в важнейшую функцию органов власти», - заявил Бураков. Он также отметил, что Пенсионный фонд в настоящий момент представляет собой «примитивную систему уравниловки», которая не способна обеспечить гражданам достойную старость. Поэтому в планах партии - полностью отказаться от Пенсионного фонда. Еще одно предложение партии – внедрение системы социальных продовольственных карт, по которой можно будет получать товары отечественного производителя. При этом на 1 рубль вложенных средств по этой системе удастся получить до 1,9 рубля прибавки валового внутреннего продукта. Партия также намерена внести изменения в систему налогообложения. Она предлагает устанавливать налоги в зависимости от уровня доходов. В частности, можно отменить налогообложение семей, чей совокупный доход не превышает 15 тысяч рублей. Также партия предлагает вернуть классическую советскую систему образования, отменив ЕГЭ, который негативно отразился на подготовке кадров. Помимо этого, партия намерена добиться внесения в программу ОМС бесплатного обеспечения лекарствами детей и пенсионеров. Владимир Ворожцов, зампред Партии пенсионеров, заявил, что большинство проблем в стране остается из-за несовершенства пенсионного и социального законодательства. «Время политиков, которые не намерены заботиться о своих избирателях и умеют только критиковать, должно остаться в прошлом. Мы идем в большую политику, чтобы не уподобляться таким кандидатам», - заключил Ворожцов.

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