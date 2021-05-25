Подрядчик три года не сдает в эксплуатацию новую дорогу к кладбищу за 49 млн в Тагиле

Обустройство новой территории на кладбище «Центральное» в Нижнем Тагиле было завершено в 2017 году. Однако дорога до сих пор не введена в эксплуатацию, формально проезд туда закрыт, поскольку на въезде расположился знак, запрещающий въезд транспортных средств.
Вдоль дороги, длиной порядка 200 метров, расположены столбы с фонарями для освещения проезжей части, присутствуют дорожные знаки для пешеходов и водителей. Для личных автомобилей тагильчан на территории оборудованы парковки, для общественного транспорта были предусмотрены остановки.
В нескольких метрах от дороги расположен колумбарий. На полках для размещения урн стены начали трескаться. Заборы, разделяющие проезжую часть от тротуаров, заржавели. Дорожное полотно разрушается, а водосборные лотки, которые когда-то были на дороге, разворованы — от приспособлений остались только отверстия для саморезов.
Наличие запрещающего проезд знака и больших бетонных блоков на въезде не останавливает тагильчан от проезда на участок новой дороги. Везде видно регулярное присутствие людей: поверхность дороги и остановочный комплекс забросаны мусором, который оставляют посетители новой части кладбища. Тагильчане складируют отходы недалеко от могил: остановочный комплекс завален венками и бутылками, а ветра разносят сор по всей округе.
Подрядчиком по выполнению ремонтных работ участка выступило ООО «ЛОГО». Компания была зарегистрирована 9 сентября 2015 года. Основной вид деятельности организации — «Производство прочих строительно-монтажных работ». За работы на этом объекте по контракту с муниципалитетом компания, аффилированная с ООО «УСМ» Алексея Голященко — текущим строителем моста по Циолковского, получила 49 млн рублей.
Фирма «Лого», построившая объект, через ряд других компаний связана с родителями Алексея Голященко. Формально руководителем и единоличной владелицей организации является Светлана Давыдова. Чтобы выяснить, почему дорога не введена в эксплуатацию, мы позвонили директору ООО «Лого» Светлане Давыдовой.
Дорогу мы строили давно, в 2017 году, почему дорога не введена в эксплуатацию — это не мой вопрос. Больше я вам ничего говорить не собираюсь. Контракт закрыт, заявила Светлана.
В эксплуатацию подрядчик построенный объект не передал, поэтому зимой данная дорога не очищается от снега. По словам общественника Никиты Чапурина, это и могло стать основной причиной разрушения дорожного полотна.
Строительство дороги возле центрального кладбища выполнено в лучших традициях «УСМ», некачественно и дорого. Но по данному объекту «УСМ», скорее всего, нести гарантийные обязательства не будет, так как дорогу не содержат должным образом. Попросту говоря, новая магистраль зимой была похоронена под толстым слоем снега,считает председатель общественного движения «Тагил без ям».
На участке дороги отсутствует полоса разгона и торможения, общественник предполагает, что именно поэтому объект не введен в эксплуатацию через три года после ремонта. Однако в техническом задании от заказчика не была предусмотрена вышеуказанная полоса.
Я считаю, что проблема возникла именно на стадии проектирования, в техническом задании не предусмотрена полоса разгона и торможения. На мой взгляд, дорога не эксплуатируется именно поэтому,делится Чапурин.
Глава Нижнего Тагил Владислав Пинаев рассказал редакции TagilCity.ru, что объект обязательно будет доработан и введен в эксплуатацию. Также будет решен вопрос и с чистотой на этой территории.
Дорога была запроектирована отдельно. Доделывать будем в любом случае, доберемся обязательно до этой дороги,заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в беседе с TagilCity.ru.