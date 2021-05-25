Разбитую Audi Q7 забрал из автосервиса житель Екатеринбурга после отпуска

Оставленную в сервисе на ремонт Audi Q7 разбили жителю Екатеринбурга сотрудники мастерской. По словам владельца иномарки, они катались на чужом автомобиле по ночам и попали в аварию.

Сотрудников одного из екатеринбургских автосервисов обвинил в порче своего автомобиля владелец Audi Q7. По его словам, пока он был в отпуске, а машина находилась на ремонте, на ней катались мастера сервиса и в итоге разбили иномарку. Мужчина уехал отдыхать 6 мая, а когда через 11 дней вернулся, то не узнал свою машину. Прежде чем вернуть машину, ее попытались восстановить — поставили другие шины, подрихтовали немного — и отдали, как будто ничего не было. Сейчас они мне говорят, что меня вообще не знают! рассказал житель Екатеринбурга E1. В распоряжении потерпевшего есть треки движения, которые записала система безопасности иномарки. По ним видно, что на машине почти каждый день ездили по Заречному микрорайону. 8 мая система зафиксировала удар, как при столкновении. Сейчас в сервисе причастность к инциденту категорически отрицают, заявляя, что такой автомобиль вовсе не принимали и все это время он просто стоял на парковке, прилегающей к центру. Насколько я знаю от администраторов, в центр никто по этой машине не обращался, мы от этого человека не принимали никаких денег за работы, которые якобы у нас выполнялись. Такого клиента у нас в базе не было и нет, пояснил владелец автосервиса, где произошел инцидент, корреспонденту E1. Владелец иномарки обратился с заявлением в полицию, а также в страховую компанию. Он намерен добиваться справедливости, ведь до визита в автосервис Audi 2019 года выпуска, по его словам, была в идеальном состоянии. В официальном салоне ему насчитали ущерб на 330 тысяч рублей. Напомним, за махинации на 500 тысяч рублей задержан бывший работник автосалона в Екатеринбурге. В конце 2020 года менеджер принял от клиента 250 тысяч рублей в виде оплаты за ремонт автомобиля. Он присвоил эти денежные средства, а использованные для ремонта запчасти провел по бумагам на другие транспортные средства. Махинации на 500 тысяч провел сотрудник автосалона в Екатеринбурге и попался

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