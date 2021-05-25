Разбитую Audi Q7 забрал из автосервиса житель Екатеринбурга после отпуска

Разбитую Audi Q7 забрал из автосервиса житель Екатеринбурга после отпуска
Разбитую Audi Q7 забрал из автосервиса житель Екатеринбурга после отпуска
25 мая, 09:40ОбществоФото: pixabay.com
Оставленную в сервисе на ремонт Audi Q7 разбили жителю Екатеринбурга сотрудники мастерской. По словам владельца иномарки, они катались на чужом автомобиле по ночам и попали в аварию.

Сотрудников одного из екатеринбургских автосервисов обвинил в порче своего автомобиля владелец Audi Q7. По его словам, пока он был в отпуске, а машина находилась на ремонте, на ней катались мастера сервиса и в итоге разбили иномарку.

Мужчина уехал отдыхать 6 мая, а когда через 11 дней вернулся, то не узнал свою машину.

Прежде чем вернуть машину, ее попытались восстановить — поставили другие шины, подрихтовали немного — и отдали, как будто ничего не было. Сейчас они мне говорят, что меня вообще не знают! рассказал житель Екатеринбурга E1.

В распоряжении потерпевшего есть треки движения, которые записала система безопасности иномарки. По ним видно, что на машине почти каждый день ездили по Заречному микрорайону. 8 мая система зафиксировала удар, как при столкновении.

Сейчас в сервисе причастность к инциденту категорически отрицают, заявляя, что такой автомобиль вовсе не принимали и все это время он просто стоял на парковке, прилегающей к центру.

Насколько я знаю от администраторов, в центр никто по этой машине не обращался, мы от этого человека не принимали никаких денег за работы, которые якобы у нас выполнялись. Такого клиента у нас в базе не было и нет, пояснил владелец автосервиса, где произошел инцидент, корреспонденту E1.

Владелец иномарки обратился с заявлением в полицию, а также в страховую компанию. Он намерен добиваться справедливости, ведь до визита в автосервис Audi 2019 года выпуска, по его словам, была в идеальном состоянии. В официальном салоне ему насчитали ущерб на 330 тысяч рублей.

Напомним, за махинации на 500 тысяч рублей задержан бывший работник автосалона в Екатеринбурге. В конце 2020 года менеджер принял от клиента 250 тысяч рублей в виде оплаты за ремонт автомобиля. Он присвоил эти денежные средства, а использованные для ремонта запчасти провел по бумагам на другие транспортные средства.

Сюжеты:
Екатеринбург
автомобильобществоавтосервисиномаркаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы