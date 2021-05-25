Суд запретил мэрии Талицы покупать две иномарки на 3,5 млн

Суд запретил мэрии Талицы покупать две иномарки на 3,5 млн
Суд запретил мэрии Талицы покупать две иномарки на 3,5 млн
Сегодня, 13:34ОбществоФото: pixabay.com
Закупка двух автомобилей Toyota Camry на сумму свыше 3,5 миллиона рублей для нужд администрации Талицы признана судом недействительной.

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при закупке для муниципальных нужд автотранспорта проверила прокуратура Талицкого района. При проверке сотрудники ведомства изучили документацию и установили, что техническим характеристикам поставляемого товара соответствует только одна модель автомобиля одного производителя, а именно Toyota Camry. А это является прямым нарушением требований ст. 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и свидетельствует об ограничении количества участников закупки.

По результатам проверки прокуратура области в Арбитражный суд Свердловской области направила исковое заявление о признании результатов аукциона и заключенного по его результатам контракта недействительными и применении последствий недействительности сделки. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования прокурора, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В результате автомобили должны быть возвращены в автосалон, а он в свою очередь обязан вернуть денежные средства муниципальному учреждению.

Напомним, в начале сентября 2020 года суд отменил закупку автомобиля люксовой комплектации мэрией Артемовского городского округа. При изучении документации было установлено, что характеристика товара соответствует указанной комплектации автомобиля, что является нарушением закона о проведении закупок и говорит об ограничениях для участников закупки.

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