Суд запретил мэрии Талицы покупать две иномарки на 3,5 млн

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при закупке для муниципальных нужд автотранспорта проверила прокуратура Талицкого района. При проверке сотрудники ведомства изучили документацию и установили, что техническим характеристикам поставляемого товара соответствует только одна модель автомобиля одного производителя, а именно Toyota Camry. А это является прямым нарушением требований ст. 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и свидетельствует об ограничении количества участников закупки.