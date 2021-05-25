Суд запретил мэрии Талицы покупать две иномарки на 3,5 млн

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при закупке для муниципальных нужд автотранспорта проверила прокуратура Талицкого района. При проверке сотрудники ведомства изучили документацию и установили, что техническим характеристикам поставляемого товара соответствует только одна модель автомобиля одного производителя, а именно Toyota Camry. А это является прямым нарушением требований ст. 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и свидетельствует об ограничении количества участников закупки.
По результатам проверки прокуратура области в Арбитражный суд Свердловской области направила исковое заявление о признании результатов аукциона и заключенного по его результатам контракта недействительными и применении последствий недействительности сделки. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования прокурора, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В результате автомобили должны быть возвращены в автосалон, а он в свою очередь обязан вернуть денежные средства муниципальному учреждению.
Напомним, в начале сентября 2020 года суд отменил закупку автомобиля люксовой комплектации мэрией Артемовского городского округа. При изучении документации было установлено, что характеристика товара соответствует указанной комплектации автомобиля, что является нарушением закона о проведении закупок и говорит об ограничениях для участников закупки.