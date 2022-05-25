Амнистия по «коронавирусным» штрафам объявлена в Москве

Амнистия по «коронавирусным» штрафам объявлена в Москве
Амнистия по «коронавирусным» штрафам объявлена в Москве
Сегодня, 13:44ОбществоФото: pixabay.com
Прекратила действовать система взыскания средств с необлаченных ковидных штрафов в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в Москве ковидную амнистию. В связи с этим прекратится взыскание неоплаченных штрафов за нарушение ковидных нарушений, пишет пресс-служба мэра Москвы.

Правительство Москвы компенсирует гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований. Прекратится работа по взысканию не оплаченных штрафов,говорится в сообщении.

Отмечается, что возмещению подлежат штрафные санкции, наложенные органами исполнительной власти столицы и подведомственными им учреждениями. Компенсации будут давать обратившимся в центры госуслуг «Мои документы» в срок до конца нынешнего года.

мэрамнистиякоронавирус#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы