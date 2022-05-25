Амнистия по «коронавирусным» штрафам объявлена в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в Москве ковидную амнистию. В связи с этим прекратится взыскание неоплаченных штрафов за нарушение ковидных нарушений, пишет пресс-служба мэра Москвы.
Правительство Москвы компенсирует гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований. Прекратится работа по взысканию не оплаченных штрафов,говорится в сообщении.
Отмечается, что возмещению подлежат штрафные санкции, наложенные органами исполнительной власти столицы и подведомственными им учреждениями. Компенсации будут давать обратившимся в центры госуслуг «Мои документы» в срок до конца нынешнего года.