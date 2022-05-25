Более 600 тысяч свердловчан проголосовали за благоустройство общественных территорий

Свыше 600 тысяч жителей Свердловской области отдали свой голос за приоритеты благоустройства на следующий год, по состоянию на 25 мая.

Голосование осуществляется на сайте 66.gorodsreda.ru с применением инструмента обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на Госуслугах в колонке «Общественное голосование» и очно, усилиями добровольцев национального проекта «Жилье и городская среда». Жители региона активно включились в процесс голосования. Уже 49 из 55 участвующих во всероссийской акции муниципальных образований Свердловской области перешли барьер в 20 процентов проголосовавших. С достижением этой отметки повышаются шансы на скорое финансирование там приоритетных проектов по облагораживанию территории. Возможность повлиять на судьбу родных мест предоставлена любому жителю области от 14 лет и старше. Лидеры по проценту проголосовавших жителей - Волчанск, Верхняя Тура и Талица. Аутсайдер - Малышевский городской округ. Воплощение проектов, которые заслужат наибольшую симпатию людей, стартует в 2023 году, сообщает Департамент информационной политикиСвердловской области.

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