Более 600 тысяч свердловчан проголосовали за благоустройство общественных территорий

Более 600 тысяч свердловчан проголосовали за благоустройство общественных территорий
Более 600 тысяч свердловчан проголосовали за благоустройство общественных территорий
Сегодня, 17:13ОбществоФото: 1MI
Свыше 600 тысяч жителей Свердловской области отдали свой голос за приоритеты благоустройства на следующий год, по состоянию на 25 мая.

Голосование осуществляется на сайте 66.gorodsreda.ru с применением инструмента обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на Госуслугах в колонке «Общественное голосование» и очно, усилиями добровольцев национального проекта «Жилье и городская среда».

Жители региона активно включились в процесс голосования. Уже 49 из 55 участвующих во всероссийской акции муниципальных образований Свердловской области перешли барьер в 20 процентов проголосовавших. С достижением этой отметки повышаются шансы на скорое финансирование там приоритетных проектов по облагораживанию территории.

Возможность повлиять на судьбу родных мест предоставлена любому жителю области от 14 лет и старше. Лидеры по проценту проголосовавших жителей - Волчанск, Верхняя Тура и Талица. Аутсайдер - Малышевский городской округ.

Воплощение проектов, которые заслужат наибольшую симпатию людей, стартует в 2023 году, сообщает Департамент информационной политикиСвердловской области.

Сюжеты:
Новости УрФО
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