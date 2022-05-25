Эксперты: Одним из главных событий РФ является стабилизация политической системы

Эксперты: Одним из главных событий РФ является стабилизация политической системы
Эксперты: Одним из главных событий РФ является стабилизация политической системы
Сегодня, 21:37Общество
Национальный проект «20 главных событий России за 20 лет» представил холдинг 1MI при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета». Главным достижением 20 последних лет стала стабилизация политический системы в стране.

Не все помнят, что, к примеру, в 2004-м году в России отменили прямые выборы губернаторов. Катализатором решения выступил теракт в Беслане. Федеральный центр требовал от местных властей усилить охрану административных границ и особо важных объектов. Планировалось проводить досмотрово-регистрационные мероприятия на милицейских постах и перевести РОВД на усиленный режим несения службы. Однако первого сентября в школе на линейке дежурил один милицейский. А должен был дежурить как минимум экипаж ДПС, согласно расчетам, о которых говорилось в докладе сенатора Торшина. Но этот экипаж был отправлен для сопровождения кортежа главы республики. Об этом сообщает mkset.ru.

В 90-х и начале 2000-х годов в России нередко «ломались» мэры и губернаторы, которые взяли на себя полномочия, что оказывало негативное влияние на уровень жизни людей. Происходили забастовки шахтеров, четырехдневный протест педагогов, голодовка авиадиспетчеров. А жители Пикалево, оставшись без работы и горячей воды, перекрывали федеральную трассу. Разрешать проблемы приходилось в ручном режиме руководству страны.

Теперь таким обыденным кажется устойчивая политическая система, минимальное влияние внешних факторов на экономику, а также свобода выбора и сохранение демократических ценностей. Однако как показывает история, борьба за ценности и образ жизни — это сложный путь, который Росси прошла и продолжает проходить, при этом сохраняя свои традиции и культурную, а также национальную идентичность.

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