Эксперты: Одним из главных событий РФ является стабилизация политической системы

Не все помнят, что, к примеру, в 2004-м году в России отменили прямые выборы губернаторов. Катализатором решения выступил теракт в Беслане. Федеральный центр требовал от местных властей усилить охрану административных границ и особо важных объектов. Планировалось проводить досмотрово-регистрационные мероприятия на милицейских постах и перевести РОВД на усиленный режим несения службы. Однако первого сентября в школе на линейке дежурил один милицейский. А должен был дежурить как минимум экипаж ДПС, согласно расчетам, о которых говорилось в докладе сенатора Торшина. Но этот экипаж был отправлен для сопровождения кортежа главы республики. Об этом сообщает mkset.ru.