Не все помнят, что, к примеру, в 2004-м году в России отменили прямые выборы губернаторов. Катализатором решения выступил теракт в Беслане. Федеральный центр требовал от местных властей усилить охрану административных границ и особо важных объектов. Планировалось проводить досмотрово-регистрационные мероприятия на милицейских постах и перевести РОВД на усиленный режим несения службы. Однако первого сентября в школе на линейке дежурил один милицейский. А должен был дежурить как минимум экипаж ДПС, согласно расчетам, о которых говорилось в докладе сенатора Торшина. Но этот экипаж был отправлен для сопровождения кортежа главы республики. Об этом сообщает mkset.ru.
В 90-х и начале 2000-х годов в России нередко «ломались» мэры и губернаторы, которые взяли на себя полномочия, что оказывало негативное влияние на уровень жизни людей. Происходили забастовки шахтеров, четырехдневный протест педагогов, голодовка авиадиспетчеров. А жители Пикалево, оставшись без работы и горячей воды, перекрывали федеральную трассу. Разрешать проблемы приходилось в ручном режиме руководству страны.
Теперь таким обыденным кажется устойчивая политическая система, минимальное влияние внешних факторов на экономику, а также свобода выбора и сохранение демократических ценностей. Однако как показывает история, борьба за ценности и образ жизни — это сложный путь, который Росси прошла и продолжает проходить, при этом сохраняя свои традиции и культурную, а также национальную идентичность.