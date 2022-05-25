Финансист обозначил дату возможного объявления России технического дефолта

Страны Запада могут объявить Российской Федерации технический дефолт, если 23 июня кредиторы не получат платеж по евробондам на сумму 235 млн долларов. Об этом рассказал начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов объявило об отказе продлевать лицензию, которая дает возможность России платить по внешнему долгу в условиях санкционных ограничений, и срок действия которой истекает 25 мая. Карпунин пояснил, что после того, как объявлен технический дефолт, стране-должнику даются тридцать дней льготного срока, по истечении которого дефолт становится настоящим, пишет NEWS.ru. В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не планирует объявлять дефолт по государственному долгу, так как в случае чего сможет расплатиться национальной российской валютой - рублями.

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