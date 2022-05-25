Где можно и нельзя жарить шашлыки в Свердловской области?

С приходом весны тагильчане потянулись в лес на пикники. А отдых на природе чаще всего подразумевает приготовление шашлыков или других блюд на открытом огне. Однако с конца апреля на территории Свердловской области действует противопожарный режим. Так где же свердловчанам можно готовить шашлыки?

Можно ли жарить шашлык в лесу или на берегу реки? С 30 апреля в Свердловской области объявлен особый противопожарный режим. В период его действия жителям запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, а также разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях. Кроме того, действует запрет на посещение лесов. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима (ст. 20.4 КоАП РФ) грозит штрафами: от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для граждан;

для граждан; от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц;

от 200 тыс. до 400 тыс. рублей для юридических лиц. В региональном МЧС уточняют, что в зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность. Где и как нельзя разводить огонь в лесу? В период действия противопожарного режима жителям Нижнего Тагила, Серова, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Красноуфимска и других свердловских городов разводить костры нельзя нигде. Однако, даже когда режим будет отменен, делать это можно будет в строго определенных местах. Запрещено разжигать огонь под кронами деревьями и возле мест с сухой травой. Площадка, где отдыхающие собираются жарить шашлыки, должна быть отделена противопожарной полосой шириной не менее полуметра. В случае несоблюдения этих правил можно получить штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Можно ли жарить шашлык во дворе или на даче? Дачники Нижнего Тагила также задаются вопросом, можно ли готовить шашлыки на своем участке, используя мангал. Ведь на первый взгляд — это достаточно безопасно. Но во время действия противопожарного режима нельзя и этого. Разведение открытого огня на приусадебном участке даже в мангале, бочке и других приспособлениях грозит дачнику штрафом от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Вне особого режима при разведении огня свердловские дачники также должны следовать определенным правилам — мангал должен стоять не ближе 5 метров к дому и минимум в двух метрах от беседки или забора. Тем, кто решил приготовить шашлыки во дворе своего многоквартирного дома придется отказаться от этой идеи. Закон запрещает это делать в любом случае. Где разрешается жарить шашлыки в Свердловской области Пока действует противопожарный режим наслаждаться жаренным мясом свердловчанам придется только в общепитах или там, где оборудованы специальные места для приготовления блюд без использования открытого огня. Использования огня возможно только в закрытых беседках при помощи газового или электрогриля, каких-то приборов и плит. Просто разведение костра запрещено. Применение открытого огня недопустимо,сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин. За шашлыки и костры в садах получили штрафы тагильчане

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter