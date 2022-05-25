К концу 2025 года в Вологодской области построят три комплекса по обращению с ТКО

В Вологодской области до конца 2025 года будет построено три комплекса по обращению с отходами общей мощностью 245 тысяч тонн.

В ходе рабочей встречи генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников согласовали комплексный план по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе общей стоимостью 2,7 млрд рублей. Кроме того, они рассмотрели вопрос о рекультивации территории полигона на улице Мудрова в Вологде. Об этом пишет 360tv.ru. «Подписали с губернатором план основных мероприятий по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Вологодской области. Инвестиционный проект планируется реализовать на основе концессионного соглашения, — отметил Денис Буцаев. — Так, на территории Великоустюгского района построим комплекс с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования мощностью 50 тысяч тонн в год, который обойдется в 400 млн рублей. В Череповце будет возведен такой же комплексный объект мощностью 150 тысяч тонн и стоимостью 2 млрд рублей. Кроме того, планируется мусоросортировочная станция в Сокольском районе за 300 млн рублей и мощностью 45 тысяч тонн. Суммарный объем инвестиций составит 2,7 млрд рублей, из которых около 95% будет профинансировано за счет размещения облигаций ППК „РЭО“. Также мы пришли к соглашению, что РЭО разработает проектную документацию по рекультивации городской свалки на улице Мудрова в Вологде». Мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 100 тысяч тонн в год с площадкой накопления ТКО в Череповце будет включать в себя участок компостирования органических отходов и отсева ТКО общей мощностью 30-50 тысяч тонн в год. Кроме того, в состав объекта будет входить полигон ТКО мощностью не менее 150 тысяч тонн в год и вместимостью не менее трех миллионов тонн. Объем инвестиций составит 2 млрд рублей. Реализация проекта даст области дополнительно 130-160 рабочих мест. Планируется, что проектную документацию подготовят специалисты РЭО, они же займутся комплексными инженерными изысканиями.

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