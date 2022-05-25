Как пострадали от санкций благотворительные фонды в Нижнем Тагиле и в России в целом

Новые грани благотворительности

Российский красный крест (РКК) все больше ресурсов стал тратить на беженцев. Спецоперация российских войск на Донбассе стала толчком для развития этого направления деятельности. Будучи самой старой из всех благотворительных организаций страны, РКК уже оказал помощь более 3,5 тысячи детей из Украины. По словам первого заместителя председателя РКК Виктории Макарчук, большинство беженцев разместили на территории Воронежской и Ростовской областей — на границе с зоной конфликта. Именно детям и семьям с малышами была первостепенно оказана помощь: как гуманитарная, так и психологическая.