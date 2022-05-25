Как пострадали от санкций благотворительные фонды в Нижнем Тагиле и в России в целом

Благотворительность — дело добровольное. Поэтому тратить или нет деньги, силы и ресурсы на кого-то незнакомого, каждый решает сам. Особенно в этот период сложных глобальных перипетий и санкций, которые посыпались на Россию, как из рога изобилия. Такая расстановка сил и приоритетов хоть и усложнила, но, все-таки, не остановила деятельность благотворительных организаций в РФ.
Из-за проблем с логистикой на фоне ограничений и запретов, стали дорожать импортные лекарства, которые эффективны против тех или иных заболеваний. Поэтому фондам приходится выкручиваться и искать различные альтернативы и пути обхода или решения проблем.
Например, в рамках программы «Адресная помощь» фонда Константина Хабенского координаторы начали прорабатывать с медиками планы лечения больных онкологическими и другими заболеваниями головного и спинного мозга детей. Под эти цифры формируется необходимое количество медикаментов. Такая работа стала одной из основных в фонде, так как цены на лекарства меняются каждый день, как и сроки их поставок.
Сейчас мы приобретаем лекарства уже по другой цене, а в перспективе она будет еще выше, поделилась директор фонда Екатерина Бартош.
Изменений в графике реабилитационных курсов и лечения больных детей нет. Фонд также не планирует сокращать количество и качество помощи больным детям, как и поступление новых пациентов. На сегодняшний день было собрано 257,7 млн рублей на лечение больных детей. Изменились только сроки планирования — они сократились до трех-шести месяцев в зависимости от вида помощи.
Будем делать все от нас зависящее, пока есть такая возможность,говорит благотворитель.
Российский красный крест (РКК) все больше ресурсов стал тратить на беженцев. Спецоперация российских войск на Донбассе стала толчком для развития этого направления деятельности. Будучи самой старой из всех благотворительных организаций страны, РКК уже оказал помощь более 3,5 тысячи детей из Украины. По словам первого заместителя председателя РКК Виктории Макарчук, большинство беженцев разместили на территории Воронежской и Ростовской областей — на границе с зоной конфликта. Именно детям и семьям с малышами была первостепенно оказана помощь: как гуманитарная, так и психологическая.
Наши сотрудники работают с ребятами в игровой форме. Так, например, дети до 13 лет играют с психологами и занимаются арт-терапией — лепкой, рисованием, разукрашиванием. Это помогает им, при наличии профессиональной фасилитации ПСП-специалистом, в процессе игры и свободного творчества эмоционально проработать все проблемные вопросы и эмоциональные состояния,говорят в Российском красном кресте.
С подростками форма работы меняется — с ними проводят как групповые, так и индивидуальные консультации.
Потребности и проблемы беженцев мониторятся, по словам благотворителей, постоянно. В рамках данной акции было создано движение #МЫВМЕСТЕ. Совместно с представителями РКК работают органы власти на местах — региональные и муниципальные.
Накануне медицинские учреждения Донбасса заявили о том, что от организации Международного красного креста с апреля месяца нет поставок лекарственных препаратов, в частности, для больных ВИЧ и СПИД. Документ за подписью главврача одной из клиник опубликовали РИА Новости. При этом, российский филиал красного креста продолжает работать и помогать нуждающимся.
Некоторые благотворительные фонды занимаются помощью подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такой есть и в Нижнем Тагиле — здесь детей учат постигать азы военного дела и прививают им патриотическое воспитание. Как рассказал TagilCity.ru директор БФ «Первый» Дмитрий Костенников, на фоне спецоперации на Украине родители стали чаще обращаться к ним за помощью.
Наш фонд занимается патриотическим воспитанием, у нас спрос вырос. Детей чаще стали записывать в секции, что очень радует,поделился с редакцией руководитель организации.
Говоря о своих проблемах, представители фондов не включают сюда желание россиян помогать. Согласно открытым данным с сайтов благотворителей, средства на лечение, например, больных детей продолжают поступать. Не закрываются и волонтерские программы.