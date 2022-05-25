На новом путепроводе в Екатеринбурге уложили первую 30-тонную балку

К настоящему моменту установлены фундаменты на 50% железобетонных опор, 20 опор доделаны. По словам замначальника строительного участка Дмитрия Летягина, укладывается первая балка из более чем 360. Она весит 31 тонну, ее длина составляет 21 метр. Укладку балок планируют завершить до начала июля.