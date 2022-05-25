На новом путепроводе в Екатеринбурге уложили первую 30-тонную балку

Это знаковый для города проект, реализации которого добился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики.
В прошлом году данное строительство было включено в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Финансирование на эти цели выделяется из федбюджета.
Общая протяжённость развязки составит порядка 10 километров. Сейчас рабочие трудятся над возведением эстакад правого и левого проездов с двумя полосами движения на каждом. А еще проводится строительство нового путепровода через ж/д линию Шарташ – Егоршино.
К настоящему моменту установлены фундаменты на 50% железобетонных опор, 20 опор доделаны. По словам замначальника строительного участка Дмитрия Летягина, укладывается первая балка из более чем 360. Она весит 31 тонну, ее длина составляет 21 метр. Укладку балок планируют завершить до начала июля.
Помимо этого, проводится переустройство сетей водоснабжения на ул. Хрустальной, проводятся подготовительные работы для строительства подземного пешеходного перехода от ул. Анны Бычковой до Комсомольской.
Все работы планируют закончить к концу 2024 года.