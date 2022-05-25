Недостроенный дом снесут в Нижнем Тагиле на перекрестке Красноармейской-Серова

Мэрия Нижнего Тагила дала МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» поручение подготовить площадку к разрушению долгостроя и подобрать подрядную организацию, которая снесет его и вывезет строительный мусор.
ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» собиралось возвести в городе 14-этажный дом. Работы стартовали в 2008-м, но вскоре были приостановлены из-за материальных и правовых трудностей компании-застройщика.
Стройка уже давно заморожена. На месте предполагавшегося будущего дома был возведен лишь фундамент. Теперь он будет срыт.