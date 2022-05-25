Недостроенный дом снесут в Нижнем Тагиле на перекрестке Красноармейской-Серова

Недостроенный дом снесут в Нижнем Тагиле на перекрестке Красноармейской-Серова
Недостроенный дом снесут в Нижнем Тагиле на перекрестке Красноармейской-Серова
Сегодня, 12:50ОбществоФото: 1MI
Администрация Нижнего Тагила планирует избавиться от долгостроя на перекрестке улиц Красноармейской-Серова.

Мэрия Нижнего Тагила дала МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» поручение подготовить площадку к разрушению долгостроя и подобрать подрядную организацию, которая снесет его и вывезет строительный мусор.

ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» собиралось возвести в городе 14-этажный дом. Работы стартовали в 2008-м, но вскоре были приостановлены из-за материальных и правовых трудностей компании-застройщика.

Стройка уже давно заморожена. На месте предполагавшегося будущего дома был возведен лишь фундамент. Теперь он будет срыт.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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