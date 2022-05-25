Прекращение терактов на территории РФ было признано достижением страны

Прекращение терактов на территории РФ было признано достижением страны
Прекращение терактов на территории РФ было признано достижением страны
Сегодня, 16:29ОбществоФото: pixabay.com
Холдинг 1MI при участии Института развития интернета представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Эксперты в различных областях, в том числе журналисты, составляют список событий в новейшей истории РФ, оказавших наибольшее влияние на современную молодежь.

Российская Федерация — это многонациональная страна, в которой мирно уживаются свыше 145 млн человек разных национальностей. Они объединены взаимным уважением и общими законами. Однако еще относительно недавно в наших городах звучали взрывы, пишет mkset.ru.

Последний масштабный теракт в России произошел 5 лет назад. Тогда в метрополитене Санкт-Петербурга террорист-смертник взорвал самодельную бомбу. Если считать с начала 90-х, то в нашей стране от терактов пострадали десятки людей.

Одним из ярких моментов, характеризующих изменения, является положение Чечни. Сегодня республика, особенно ее столица — Грозный, является наиболее перспективной с точки зрения внутреннего туризма локацией. При этом регион абсолютно безопасен.

Как отметил работающий в Чечне гид Сергей Вирук, многие туристы поначалу выражают опасения, когда им предлагают путешествие в республику. Но, приехав сюда, они убеждаются в том, что здесь абсолютно безопасно. Чеченцы охотно рассказывают различные легенды и истории, показывают дорогу к достопримечательностям. Возвращаясь домой, туристы рассказывают о гостеприимстве Кавказа близким, включается сарафанное радио, турпоток растет.

Эксперты говорят о том, что после развала СССР Россию долгое время лихорадило. Сепаратизм и экстремизм были характерными симптомами этой лихорадки. К счастью, эти проявления удалось нивелировать и создать единое государство с общими законами.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы