Сергей Катырин: Мы должны добиться принятия закона о семейном бизнесе

О том, что такое проблемы семейного бизнеса, хорошо известно Ольге Попеновой из Кировской области. Ее вместе с мужем 18 лет назад нехватка качественных продуктов подтолкнула к тому, чтобы открыть маленький цех по изготовлению полуфабрикатов. За это время он вырос в одно из самых больших подобных производств в регионе.