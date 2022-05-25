Сергей Катырин: Мы должны добиться принятия закона о семейном бизнесе

Сергей Катырин: Мы должны добиться принятия закона о семейном бизнесе
Сергей Катырин: Мы должны добиться принятия закона о семейном бизнесе
Сегодня, 13:50Общество
Накануне Дня российского предпринимательства в Госдуме состоялось открытие третьей всероссийской выставки семейных компаний «Бизнес-династии регионов России», участниками которой стали свыше 130 семей. Экспозиция составлена из фотоисторий о жизни бизнесменов.

По словам участников выставки, отличие семейного бизнеса от любого другого заключается в поддержке родных внутри компании. Это помогает справляться с любым кризисом. По словам руководителя фракции КПРФ в российском парламенте Геннадия Зюганова (на открытии выставки присутствовали представители всех партийных фракций), в его роду уже 350 лет занимаются пчеловодством, что требует больших знаний и умений. Он предложил народным, семейным коллективам, объединив усилия, двигаться дальше.

По словам участников выставки, сохранение традиций, передача своего дела детям и внукам является главной целью семейного бизнеса. Но, чтобы он развивался, его должно поддерживать государство, нужно принять необходимые законы. По данным Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ), в семейном бизнесе работает свыше 75 процентов всего МСП и ему принадлежит серьезная роль в отечественной экономике.

По словам президента палаты Сергея Катырина, в первую очередь необходимо принять закон о семейном бизнесе. Поскольку отсутствует юридическое определение семейного бизнеса, нет и программ, его поддерживающих. Второй шаг должен быть связан с вопросом наследования.

«Если нет законодательного слова и нет согласия в семье — это приводит к разрушению бизнеса после ухода основателя династии», — говорит он.

По итогам встречи в ходе выставки представителей ТПП РФ, депутатов Госдумы и предпринимателей вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова сообщила, что в основном семейные компании обращаются с просьбой помочь им с открытием нового направления бизнеса и выходом в другие регионы страны.

«Нам очень нравится, что повестка мероприятия очень созидательная», — отметила она. У семейных компаний сегодня есть четкое понимание, в чем должна заключаться помощь, и они обещают на каждый рубль помощи вернуть его в десятикратном размере в виде налогов.

О том, что такое проблемы семейного бизнеса, хорошо известно Ольге Попеновой из Кировской области. Ее вместе с мужем 18 лет назад нехватка качественных продуктов подтолкнула к тому, чтобы открыть маленький цех по изготовлению полуфабрикатов. За это время он вырос в одно из самых больших подобных производств в регионе.

«Семейный бизнес мы считаем самым честным и открытым, — говорит она. — Мы ничего не скрываем, у нас белые зарплаты, и даже члены своей семьи работают официально. Но все же нужно принять закон, благодаря которому работа семейного бизнеса была бы простой, легальной и доступной. И нужны преференции при получении банковских кредитов».

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