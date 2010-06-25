Екатеринбург и Астану связал прямой авиарейс

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейс будет выполняться один раз в неделю, по четвергам, на самолете АН-24, вместимостью 48 пассажиров. Раньше жители Екатеринбурга и области могли попасть в столицу Казахстана только на поезде либо транзитным рейсом с пересадкой в Москве.