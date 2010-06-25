Екатеринбург и Астану связал прямой авиарейс
25 июня 2010, 16:06ОбществоArtem
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Первый регулярный рейс одного из ведущих казахстанских авиаперевозчиков – компании «Scat» – по маршруту Астана – Екатеринбург – Астана состоялся накануне.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейс будет выполняться один раз в неделю, по четвергам, на самолете АН-24, вместимостью 48 пассажиров. Раньше жители Екатеринбурга и области могли попасть в столицу Казахстана только на поезде либо транзитным рейсом с пересадкой в Москве.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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