Еще один ветеран г. Нижний Тагил въехал в новую квартиру

Как отмечают в информационно-аналитическом управлении муниципалитета, это уже двенадцатый ветеран, живущий в Нижнем Тагиле, который смог улучшить свои жилищные условия в 2010 году. Героям Великой Отечественной предоставлены квартиры с полной отделкой (обои, линолеум, пластиковые окна, застекленный балкон, сантехника, электроплита, счетчики) площадью от 50 квадратных метров в новых домах на Гальянке. В прошлом году были обеспечены жильем 7 ветеранов Великой Отечественной войны. А сейчас на рассмотрении в Правительстве Свердловской области находятся документы на строительство или приобретение жилья еще для 13 ветеранов.