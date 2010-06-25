Еще один ветеран г. Нижний Тагил въехал в новую квартиру
25 июня 2010, 16:28ОбществоArtem
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Еще один ветеран г. Нижний Тагил сегодня получил ключи от новой квартиры.
Как отмечают в информационно-аналитическом управлении муниципалитета, это уже двенадцатый ветеран, живущий в Нижнем Тагиле, который смог улучшить свои жилищные условия в 2010 году. Героям Великой Отечественной предоставлены квартиры с полной отделкой (обои, линолеум, пластиковые окна, застекленный балкон, сантехника, электроплита, счетчики) площадью от 50 квадратных метров в новых домах на Гальянке. В прошлом году были обеспечены жильем 7 ветеранов Великой Отечественной войны. А сейчас на рассмотрении в Правительстве Свердловской области находятся документы на строительство или приобретение жилья еще для 13 ветеранов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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