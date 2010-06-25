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Еще один ветеран г. Нижний Тагил въехал в новую квартиру
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Еще один ветеран г. Нижний Тагил въехал в новую квартиру

25 июня 2010, 16:28ОбществоArtem
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