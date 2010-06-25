Фильм «Ион» станет следующим «Аватаром»

По словам создателей, он «станет следующим «Аватаром». Сюжет строится вокруг молодого землянина, который путешествует по иным мирам в поисках реинкарнации собственной возлюбленной. Главную роль в картине сыграет звезда «Броска кобры» и «Шага вперед» Ченнинг Татум. Продюсерами выступят Ридли и Тони Скотты. Примечательно, что сценарий «Иона» ходил по рукам многих продюсеров еще в 2009 году. Однако тогда им никто не заинтересовался. И только после выхода «Аватара» Джеймса Кэмерона крупные голливудские студии вспомнили о проекте, отмечает ГородФМ.