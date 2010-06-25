На Урал идет жара

«По климатической норме у нас сейчас среднесуточная температура должна быть на уровне 16-17 градусов, вместо этого 20-22 градуса. Затем станет еще теплее: 27-28 июня днем воздух прогреется до 30-32 градусов», - сообщила начальник отдела метеопрогнозов свердловского Гидрометцентра Галина Сердюк агентству «Интерфакс-Урал».