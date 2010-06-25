Нижнетагильское отделение железной дороги упраздняют

Как, впрочем, и Пермское, Свердловское, Тюменское и Сургутское. Свердловская железная дорога с 1 июля переходит на безотделенческую структуру управления. Как сообщили АПИ в пресс-службе СвЖД, вместо четырех уровней управления остаются три: компания–дорога–предприятие. Переход к такой системе направлен на сохранение оперативности в решении производственных вопросов и безопасности движения поездов. С упразднением отделений будут введены должности заместителей начальника дороги по регионам: Тюменскому, Сургутскому, Пермскому, Свердловскому и Нижнетагильскому. Эти руководители будут обеспечивать координацию работы всех структурных подразделений в регионе не только по содержанию инфраструктуры, но и по организации перевозочного процесса.