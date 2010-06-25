Подарок театралам г. Нижний Тагил. В городе появится музкомедия

Первый спектакль пройдёт уже 1-го июля. Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии открывает в Нижнем Тагиле свой филиал. Проходить спектакли будут на сцене нижнетагильского театра драмы. Сюда будет приезжать труппа екатеринбургской музкомедии. Труппа приезжает в полном составе, со всеми декорациями, костюмами и даже оркестром, рассказала пресс-атташе Свердловского театра музкомедии Мария Милова.

Откроется филиал музкомедии в Нижнем Тагиле 1-го июля в 18 часов знаменитым спектаклем «Парк советского периода». Премьеру «Парка» в Нижнем Тагиле актёры мзукомедии посвящают 65-тилетию Великой Победы. Первыми зрителями, которые увидят спектакль бесплатно, станут ветераны и их семьи, школьники, воспитанники детских домов. После открытия нижнетагильского филиала Свердловская музкомедия закроет сезон и уйдёт в отпуск. Вернутся в наш город актёры только в конце октября или в начале ноября. Но с этого момента они станут постоянными гостями на сцене нижнетагильского театра драмы. Постановки музкомедии будут идти раз в месяц.