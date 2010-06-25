Россияне обыграли португальцев

Для города это прекрасная возможность протестировать новые спортивные сооружения, возведенные за прошедшие два года специально для летней Универсиады-2013.

Португальский университет Коимбра не выдержал натиска со стороны решительных парней из Оренбурга. Их встреча окончилась для гостей разгромным счетом 3:0. Капитан португальцев Рафаэль сомневается, что его сборной удастся занять выше, чем пятое или шестое место: слишком высок уровень подготовки у российских и польских вузов. Эти неутешительные размышление не помешали ему по достоинству оценить условия, созданные в Казани для игроков. «Судя по тому, как нас приняли, казанская Универсиада должна пройти отлично. Мы были на трех-четырех международных турнирах: нигде не было таких отменных условий как в Казани. Если судить по этому чемпионату, все должно пройти грандиозно», - рассказал Рафаэль.

Мнение европейцев очень важно для устроителей Универсиады. Через три года столица Татарстана примет около 12 тысяч спортсменов из 170 стран, и к тому моменту все недостатки должны быть ликвидированы. Конечно, по сравнению с Универсиадой нынешний чемпионат по настольному теннису гораздо скромнее, в нем участвует всего 8 стран. Тем не менее, с чего-то надо начинать. «Первый опыт всегда сложен. Но мы надеемся, что участники и судьи соревнования не почувствуют никаких неудобств», - отметил замдиректора Универсиады-2013 Азат Кадыров. Его тут же успокаивает делегат Европейской ассоциации студенческого спорта Анджей Хрехорович: «Это четвертый чемпионат Европы по настольному теннису с самым красивым залом, который я видел за четыре года».