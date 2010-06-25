Россияне обыграли португальцев
Правда, речь идет не о футболе, а о настольном теннисе, и не о мировом чемпионате, а о европейском турнире среди университетов, проходящем в эти дни в Казани.
Для города это прекрасная возможность протестировать новые спортивные сооружения, возведенные за прошедшие два года специально для летней Универсиады-2013.
Португальский университет Коимбра не выдержал натиска со стороны решительных парней из Оренбурга. Их встреча окончилась для гостей разгромным счетом 3:0. Капитан португальцев Рафаэль сомневается, что его сборной удастся занять выше, чем пятое или шестое место: слишком высок уровень подготовки у российских и польских вузов. Эти неутешительные размышление не помешали ему по достоинству оценить условия, созданные в Казани для игроков. «Судя по тому, как нас приняли, казанская Универсиада должна пройти отлично. Мы были на трех-четырех международных турнирах: нигде не было таких отменных условий как в Казани. Если судить по этому чемпионату, все должно пройти грандиозно», - рассказал Рафаэль.
Мнение европейцев очень важно для устроителей Универсиады. Через три года столица Татарстана примет около 12 тысяч спортсменов из 170 стран, и к тому моменту все недостатки должны быть ликвидированы. Конечно, по сравнению с Универсиадой нынешний чемпионат по настольному теннису гораздо скромнее, в нем участвует всего 8 стран. Тем не менее, с чего-то надо начинать. «Первый опыт всегда сложен. Но мы надеемся, что участники и судьи соревнования не почувствуют никаких неудобств», - отметил замдиректора Универсиады-2013 Азат Кадыров. Его тут же успокаивает делегат Европейской ассоциации студенческого спорта Анджей Хрехорович: «Это четвертый чемпионат Европы по настольному теннису с самым красивым залом, который я видел за четыре года».
Программа Универсиады-2013 будет состоять из 26 видов спорта, а значит, Казань стоит еще в самом начале пути в плане проверки новых зданий. Этим летом в городе состоится европейское первенство среди юниоров по пляжному волейболу, в ходе которого удастся протестировать еще одно массивное сооружение – Центр волейбола.