Трамвай в г. Нижний Тагил, возможно, снова станет муниципальным

По её словам, сейчас на предприятии создана управляющая компания и девять ООО, разделённых по специализациям. Перевозчик работает с убытками. Так, в 2009-м году убытки от трамвайных перевозок составили 12,9 миллиона рублей. В этом году планируемый убыток составил 33 миллиона. По словам директора Управляющей компании городским электротранспортом Виктора Гончарова, создание муниципального предприятия поможет трамваю выжить.