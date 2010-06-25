Трамвай в г. Нижний Тагил, возможно, снова станет муниципальным
Вернуться к созданию муниципального унитарного предприятия, которое занималось бы трамвайными перевозками, предложила депутатам городской Думы Валентина Исаева.
По её словам, сейчас на предприятии создана управляющая компания и девять ООО, разделённых по специализациям. Перевозчик работает с убытками. Так, в 2009-м году убытки от трамвайных перевозок составили 12,9 миллиона рублей. В этом году планируемый убыток составил 33 миллиона. По словам директора Управляющей компании городским электротранспортом Виктора Гончарова, создание муниципального предприятия поможет трамваю выжить.
По мнению Валентины Исаевой, если трамвайный парк всё же станет муниципальным, потребуются постоянные бюджетные вливания. Нужно будет рассмотреть, насколько выгодны те или иные маршруты. Возможно, придётся отказаться от убыточных маршрутов и заменить на них трамваи другими видами транспорта.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM