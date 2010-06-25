У НТМК сегодня юбилей. Комбинату 70!

Юбилейная продукция отправлена в конвертерный цех предприятия, где из нее будет сделана высококачественная сталь. Губернатор Александр Мишарин поздравил металлургов с юбилеем и поблагодарил за достойный труд. В годы войны каждый третий танк был создан из тагильского металла, отметил Александр Мишарин.

Первый чугун доменная печь Ново-Тагильского металлургического завода (как до 1957-го года назывался НТМК) выдала 25 июня 1940 года. Всего за 1940-й год на заводе было получено 179 тысяч тонн чугуна, в настоящее время домны комбината производят такое количество металла менее чем за две недели. Новейшая история НТМК связана с компанией «Евраз». За 10 лет на предприятии практически заново создан современный производственный комплекс. При этом масштабная модернизация продолжается. По данным управляющего директора НТМК Алексея Кушнарева, именно в нижнетагильский металлургический «Евраз» вкладывает больше всего.

Основной продукцией НТМК являются железнодорожные колеса и рельсы, продукция строительного сортамента и трубная заготовка, а также стальные полуфабрикаты. Сегодня на комбинате работают четыре коксовые батареи, две доменные печи, четыре конвертера, пять прокатных цехов. За 70 лет работы на НТМК произведено 286 миллионов тонн чугуна, порядка 325 миллионов тонн стали, 264 миллионов тонн проката.