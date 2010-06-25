В России запретят торговлю спиртным в ночное время

При этом регионы получат право на свое усмотрение ужесточать эти временные рамки. Запрет будет действовать везде, кроме пунктов общественного питания, передает РИА «Новости» .

Согласно данным Минздравсоцразвития, в России ежегодно потребляется 15,2 литра чистого алкоголя на человека - почти в два раза выше, чем в странах ОЭСР. По данным Всемирной организации здравоохранения, если потребление алкоголя свыше 8 литров в год, то это опасно для здоровья: каждый последующий литр уносит 11 месяцев жизни мужчин и четыре месяца - женщин.

По мнению экспертов сильнее всего запрет скажется на небольших магазинах и торговых палатках в регионах, где до 40% оборота приходится на алкоголь и сигареты, сообщает Изветия.Ру.