В России запретят торговлю спиртным в ночное время
25 июня 2010, 16:53ОбществоArtem
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Правительство может ввести сухой закон с 23.00 до 8.00.
При этом регионы получат право на свое усмотрение ужесточать эти временные рамки. Запрет будет действовать везде, кроме пунктов общественного питания, передает РИА «Новости» .
Согласно данным Минздравсоцразвития, в России ежегодно потребляется 15,2 литра чистого алкоголя на человека - почти в два раза выше, чем в странах ОЭСР. По данным Всемирной организации здравоохранения, если потребление алкоголя свыше 8 литров в год, то это опасно для здоровья: каждый последующий литр уносит 11 месяцев жизни мужчин и четыре месяца - женщин.
По мнению экспертов сильнее всего запрет скажется на небольших магазинах и торговых палатках в регионах, где до 40% оборота приходится на алкоголь и сигареты, сообщает Изветия.Ру.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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