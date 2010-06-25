Жителей г. Нижний Тагил стало на 4 тысячи больше
25 июня 2010, 16:34ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За 2009-й год число жителей г. Нижний Тагил увеличилось на 4,3 тысячи и достигло 380-ти тысяч.
Такие данные озвучила мэр Валентина Исаева. Также в прошлом году увеличилась рождаемость. На свет появилось на 79 малышей больше, чем в 2008-м году. При этом не допущено ни одного случая материнской смертности. Да и в целом смертность в Нижнем Тагиле снизилась на 0,2%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей