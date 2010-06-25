Жителей г. Нижний Тагил стало на 4 тысячи больше

Такие данные озвучила мэр Валентина Исаева. Также в прошлом году увеличилась рождаемость. На свет появилось на 79 малышей больше, чем в 2008-м году. При этом не допущено ни одного случая материнской смертности. Да и в целом смертность в Нижнем Тагиле снизилась на 0,2%.