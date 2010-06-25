Жители г. Нижний Тагил стали активнее копить на будущую пенсию

Как рассказали в пенсионном фонде, это в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день более 5,5 тысяч жителей Нижнего Тагила и Пригородного района вступили в Программу государственного софинансирования пенсии. Стать её участником можно до 1 октября 2013 года. Размер добровольного взноса должен составить не менее двух тысяч рублей в год, только при этом условии государство доплатит сумму, равную годовому взносу. Подробную информацию о Программе государственного софинансирования пенсии можно получить в Управлении Пенсионного фонда по телефону 41-96-84.