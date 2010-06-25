Жители г. Нижний Тагил стали активнее копить на будущую пенсию
25 июня 2010, 16:18ОбществоArtem
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Сумма дополнительных взносов на накопительную часть пенсии тагильчан, участников Программы государственного софинансирования, за первый квартал этого года составила более 650 тысяч рублей.
Как рассказали в пенсионном фонде, это в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день более 5,5 тысяч жителей Нижнего Тагила и Пригородного района вступили в Программу государственного софинансирования пенсии. Стать её участником можно до 1 октября 2013 года. Размер добровольного взноса должен составить не менее двух тысяч рублей в год, только при этом условии государство доплатит сумму, равную годовому взносу. Подробную информацию о Программе государственного софинансирования пенсии можно получить в Управлении Пенсионного фонда по телефону 41-96-84.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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