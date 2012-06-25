Итоги нашей деятельности за 2011 год

За 2011г. на осуществление уставной деятельности ( реабилитация химически зависимых и пропаганда здорового образа жизни) израсходовано 267383 (двести шестьдесят семь тысяч триста восемьдесят три) рубля. Проведено 650 собеседований с зависимыми от химических веществ и их родственниками, 63 человека проходили курс реабилитации. Участвовали в организации футбольного турнира среди дворовых команд "Виктория". В пос. Чащино, где находится реабилитационный центр, провели праздник, посвященный дню защиты детей, новогодний утренник и построили ледяной городок. 18 марта состоялась совместная с филиалом областного центра по борьбе и профилактике СПИДа акция по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в г. Н-Тагиле. В 2012г. фонд продолжает свою деятельность.