Краснотурьинские врачи отказались вытаскивать клеща у ребёнка

В приёмном покое они выстояли очередь, затем у них потребовали документы, в том числе на опекунство (мальчик — сирота). Бабушка попросила разобраться с бумагами позже, так как они приехали прямиком из сада, но ей отказали. Ребёнка отвели в процедурную только после того, как женщина перешла на повышенные тона. Но и в процедурной конфликтующие не смогли мирно договориться. В результате мальчика отправили во «взрослую» клинику, сотрудники которой без лишних вопросов достали клеща. После произошедшего главврач детской больницы Константин Остриков задумался об организации видеонаблюдения в учреждении.