Краснотурьинские врачи отказались вытаскивать клеща у ребёнка
25 июня 2012, 09:29ОбществоЕвгения
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В детской больнице Краснотурьинска разгорелся конфликт между медперсоналом и бабушкой пациента. Лариса Черепанова и её девятилетний внук, которого привезли с клещом за ухом, не дождались медпомощи, пишет газета «Вечерний Краснотурьинск».
В приёмном покое они выстояли очередь, затем у них потребовали документы, в том числе на опекунство (мальчик — сирота). Бабушка попросила разобраться с бумагами позже, так как они приехали прямиком из сада, но ей отказали. Ребёнка отвели в процедурную только после того, как женщина перешла на повышенные тона. Но и в процедурной конфликтующие не смогли мирно договориться. В результате мальчика отправили во «взрослую» клинику, сотрудники которой без лишних вопросов достали клеща. После произошедшего главврач детской больницы Константин Остриков задумался об организации видеонаблюдения в учреждении.
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