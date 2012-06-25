Кто станет лучшим выпускником Нижнего Тагила?
25 июня 2012, 10:04Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 13 июня в период выпускных балов и последних звонков в детских садах и школах, техникумах, колледжах и вузах на TagilCity.ru проходит фотоконкурс «Выпускник-2012».
Так, мы подготовили 3 номинации, в которых могли посоревноваться все выпускники города - от мала до велика. Результаты фотоконкурса будут известны уже 27 июня, а сейчас пришло время проводить проверку голосов участников на наличие накруток.
Поэтому уже совсем скоро мы узнаем, кто же получит приятные призы от КРЦ «Россия» - сертификаты на игру в боулинг, в каждой номинации. Пусть повезет самым активным и интересным!
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей