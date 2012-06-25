Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Около двух тысяч выпускников, не согласных с результатами ЕГЭ, осадили конфликтную комиссию в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Около двух тысяч выпускников, не согласных с результатами ЕГЭ, осадили конфликтную комиссию в Екатеринбурге

25 июня 2012, 17:59ОбществоЕвгения
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?