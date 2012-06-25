Около двух тысяч выпускников, не согласных с результатами ЕГЭ, осадили конфликтную комиссию в Екатеринбурге

По словам начальника отдела аттестационных процессов в образовании министерства образования Свердловской области Ирины Петрушиной, столпотворение действительно было, но в это нет вины министерства образования и Конфликтной комиссии:

Выпускники приходили не одни, а с родителями, родственниками и друзьями. Как правило, все они пришли раньше времени приема, поэтому образовалась такая толпа.

Ирина Петрушина считает, что выпускники вполне могли подать заявление на рассмотрение апелляции заочно — возможность подать заявление в электронном виде есть, и ответ они получили бы точно так же. Но все предпочли явиться лично.