Около двух тысяч выпускников, не согласных с результатами ЕГЭ, осадили конфликтную комиссию в Екатеринбурге
Сегодня, 25 июня, около двух тысяч выпускников, подавших апелляцию по результатам ЕГЭ по математике, взяли в осаду здание на Академической, 16, где заседала конфликтная комиссия. В толпе возмущенных людей нарастали эмоции, которые едва не вылились в ЧП. Выпускники и их родственники громко выражали свое негодование по поводу заниженной оценки ЕГЭ и плохой организации приема.
По словам начальника отдела аттестационных процессов в образовании министерства образования Свердловской области Ирины Петрушиной, столпотворение действительно было, но в это нет вины министерства образования и Конфликтной комиссии:
Выпускники приходили не одни, а с родителями, родственниками и друзьями. Как правило, все они пришли раньше времени приема, поэтому образовалась такая толпа.
Ирина Петрушина считает, что выпускники вполне могли подать заявление на рассмотрение апелляции заочно — возможность подать заявление в электронном виде есть, и ответ они получили бы точно так же. Но все предпочли явиться лично.
Хочу подчеркнуть, что многие пришедшие вели себя недостойно — шумели, сквернословили. Лично мне было за них стыдно. Сейчас конфликт урегулирован отметила Ирина Петрушина.