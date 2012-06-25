Онищенко заверил россиян в безопасности ранних арбузов
25 июня 2012, 09:09ОбществоЕвгения
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Российская санитарная служба проводит проверку по факту появления арбузов в крупных торговых сетях Москвы. Как сообщил "Интерфаксу" руководитель Роспотребнадзора Онищенко, эти арбузы ранние, импортируются из Испании, Бразилии, Ирана, Таиланда и Коста-Рики, они безопасны.
Обычно сезон продажи бахчевых в Москве открывается 1 августа. Обычно к этой дате созревают арбузы в Волгоградской, Астраханской областях, на Ставрополье, в Краснодарском крае, а также в Узбекистане и Казахстане, передает РСН.
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