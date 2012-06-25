Онищенко заверил россиян в безопасности ранних арбузов

Обычно сезон продажи бахчевых в Москве открывается 1 августа. Обычно к этой дате созревают арбузы в Волгоградской, Астраханской областях, на Ставрополье, в Краснодарском крае, а также в Узбекистане и Казахстане, передает РСН.