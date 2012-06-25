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Первый православный фестиваль в Тагиле: энергия, талант и благое дело (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первый православный фестиваль в Тагиле: энергия, талант и благое дело (ФОТО)

25 июня 2012, 17:35ОбществоЕвгения
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