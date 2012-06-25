Первый православный фестиваль в Тагиле: энергия, талант и благое дело (ФОТО)

Гран-при взял Даниил Куцепин, исполнивший песню «Любимому городу». Средиостальных участников жюри выбрало победителей по номинациям в категориях «Молодость»и «Вторая молодость». Ими стали Александр Радаев, Евгений Норкин, Илья Лобарев,Дмитрий Обухов, Игорь Пашков, Сергей Марченко. Все они получили почетныедипломы и ценные призы.

На фестивале собравшихся приветствовал Владыка Иннокентий, он же перерезалленту, объявив мероприятие открытым. Стоит отметить, что все прошло в оченьдушевной, почти семейной обстановке, несмотря на то, что сцена находилась в самомцентре города перед КДК «Современник». Радужно украшенная, яркая, она создавалаочень доброе настроение, а с нее раздавались голоса о вере, жизни, о городе, илюбой гуляющий мог стать гостем праздника.

Как сообщает официальный сайт Нижнетагильской епархии, впереди у города ещеодин концерт, приуроченный к православному празднику. В день святых Петра иФевронии вновь выступят победители прошедшего фестиваля. Кстати, мероприятиедействительно станет ежегодным. Организатор фестиваля, руководитель отдела поделам молодежи Нижнетагильской епархиииерей Димитрий Подколзин отмечает:

У всех нас уже возникло огромное желание работать вэтом направлении, много новых идей... это очень важно для молодежи и для всех нас.