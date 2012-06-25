Тагильчане считают техническое направление образования самым перспективным
Так ответили более 22 процентов участников опроса на TagilCity.ru. Для Нижнего Тагила эти цифры неудивительны, одним из самых популярных вузов в городе считается филиал УрФУ, в нем учится наибольшее число студентов, и технические специальности там пользуются наибольшим спросом. Более того, в городе есть много техникумов, где опять-таки готовят профессионалов технарей.
Не меньшей популярностью в Тагилепользуются юридическое, финансовое и строительное направления. На них процентыраспределились почти в равной степени. Это, конечно, тоже оправдано. Тагил -город развивающийся, новые строительные объекты появляются регулярно. Плюс,каждый из нас хоть раз в жизни нуждался в качественной юридической помощи. Этиспециальности никогда не «вымрут», они практические, прикладные.
Не сильно жалуют тагильчане,участвовавшие в опросе, лингвистическое, химико-биологическое, педагогическое,физико-математическое и общественно-политическое направления - они набралинаименьшее число голосов. С другой стороны, это узко-профильные специальности,требующие особых пристрастий человека, на них обучающихся.
Золотая середина на управленческих направлениях, атакже рекламе и PR. Здесь во многом готовят «универсальных» людей, которыепосле окончания учебы смогут успешно работать и не по специальности.
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