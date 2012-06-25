Тагильчане считают техническое направление образования самым перспективным

Не меньшей популярностью в Тагилепользуются юридическое, финансовое и строительное направления. На них процентыраспределились почти в равной степени. Это, конечно, тоже оправдано. Тагил -город развивающийся, новые строительные объекты появляются регулярно. Плюс,каждый из нас хоть раз в жизни нуждался в качественной юридической помощи. Этиспециальности никогда не «вымрут», они практические, прикладные.