Транспортные компании считают, что проезд должен стоить 24 рубля

Как передает портал Накануне.ru,на сегодняшний день проезд в маршрутном такси и автобусе по Екатеринбургу и Каменск-Уральскомусоставляет 18 рублей, по Ревде - 17 рублей, в остальных городах Свердловскойобласти, включая Нижний Тагил - 14 рублей. Предложенный скачок ценпредставляется огромным.

Тем не менее, председательРегиональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришановрассказывает:

Экономические основания для этойзаявки есть, так как тарифы на перевозкупассажиров в Свердловской области не менялись в течение полутора лет - с осени2010 года. Сейчас проходит экспертиза этих обращений, после которой и будетутверждена цена проезда.

Таким образом, цена за проезд, скорее всего, будетувеличена, но, вероятно, не настолько, как хотелось бы транспортным компаниям.Нам, простым пользователям общественного транспорта, остается только ждатьвердикта.