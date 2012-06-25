В Екатеринбурге появилась необычная клумба: цветы в писсуаре
25 июня 2012, 13:06Общество
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В Екатеринбурге что ни месяц, так стрит-артовая инсталляция. Мы уже рассказывали о том, как однажды на остановке чудесным образом появился домашний ковер, а на одном из перекрестков «водрузилась» гигантская терка. Однако фантазии свердловчан предела нет, теперь жители и гости города смогут наблюдать странную клумбу.
Ее установили недалеко от перекрестка улиц Восточной и Первомайской. Заоснову взяли самый настоящий писсуар, который прикрутили к бордюру. Затемнасыпали в него земли и посадили несколько цветов петуньи. Кто создал сейнеобычный цветник, пока неизвестно, однако местные жители предполагают, что этомогла быть креативная реклама магазина сантехники, который находится буквальнов пяти шагах от «клумбы».
Фото с сайта JustMedia.ru
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