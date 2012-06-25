В Екатеринбурге появилась необычная клумба: цветы в писсуаре

Ее установили недалеко от перекрестка улиц Восточной и Первомайской. Заоснову взяли самый настоящий писсуар, который прикрутили к бордюру. Затемнасыпали в него земли и посадили несколько цветов петуньи. Кто создал сейнеобычный цветник, пока неизвестно, однако местные жители предполагают, что этомогла быть креативная реклама магазина сантехники, который находится буквальнов пяти шагах от «клумбы».