Высшее образование на бюджетной основе скоро станет очень труднодоступным
Игорь Холманских, полпред президента в Уральском федеральном округе, всерьез считает, что «быть рабочим - почетно, современно, круто», тогда как студент вуза страдает «годами безделья». То, что рабочие нужны, что без них встанет производство, это факт, но отказывать молодежи в получении высшего образования - это, по меньшей мере, странно.
Тем неменее, число бюджетных мест резко сокращается, постоянно разрабатываютсяпредложения по ограничениям для выпускников школ, желающих поступить в вуз набюджет. Вот, например, ректор Высшейшколы экономики Ярослав Кузьминов:
У нас есть рациональные пределы сокращения бюджетныхмест в вузах. Это примерно 15 процентов бюджетных мест, которые сегоднязанимают люди, имеющие тройку по профильному ЕГЭ. Фактически это люди,которые с очень высокой вероятностью программу профессиональногообразования не освоят.
Таким образом, политика образования в странесемимильными шагами направилась к инвестированию подготовки профессионалов нарабочие места. При этом не исключено, что СПО сделают бюджетным. Добавим, чтоначальное профессиональное образование на сегодняшний день бесплатное повсеместно.
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