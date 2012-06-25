Высшее образование на бюджетной основе скоро станет очень труднодоступным

Тем неменее, число бюджетных мест резко сокращается, постоянно разрабатываютсяпредложения по ограничениям для выпускников школ, желающих поступить в вуз набюджет. Вот, например, ректор Высшейшколы экономики Ярослав Кузьминов:

У нас есть рациональные пределы сокращения бюджетныхмест в вузах. Это примерно 15 процентов бюджетных мест, которые сегоднязанимают люди, имеющие тройку по профильному ЕГЭ. Фактически это люди,которые с очень высокой вероятностью программу профессиональногообразования не освоят.

Таким образом, политика образования в странесемимильными шагами направилась к инвестированию подготовки профессионалов нарабочие места. При этом не исключено, что СПО сделают бюджетным. Добавим, чтоначальное профессиональное образование на сегодняшний день бесплатное повсеместно.