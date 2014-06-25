Дарим деньги!

Уже сейчас ты можешь придти в любой из магазинов сети в г. Нижний Тагил и забрать свой сертификат! :)

Сертификат номиналом 500 рублей действует на покупку белья и игрушек. Оплатите им до 50% от стоимости покупки. Воспользуйтесь данным сертификатом 27, 28 и 29 июня!

Торопись, количество сертификатов ограничено!