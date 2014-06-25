Дарим деньги!
25 июня 2014, 18:00ОбществоМихаил
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Дарим деньги!Уже сейчас ты можешь придти в любой из магазинов сети в г. Нижний Тагил и забрать свой сертификат! :)Сертификат номиналом 500 рублей действует на покупку белья и игрушек.
Дарим деньги!
Уже сейчас ты можешь придти в любой из магазинов сети в г. Нижний Тагил и забрать свой сертификат! :)
Сертификат номиналом 500 рублей действует на покупку белья и игрушек. Оплатите им до 50% от стоимости покупки. Воспользуйтесь данным сертификатом 27, 28 и 29 июня!
Торопись, количество сертификатов ограничено!
сертификаты можно получить по адресам:
пр. Мира, 16 (3435)25-28-49
пр. Дзержинского, 43 (3435)33-40-18
ул. Пархоменко, 127 (3435)43-43-57
ул. Фрунзе, 30 (3435)92-25-00
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