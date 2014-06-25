Еще шесть зданий в Нижнем Тагиле будут снесены: на это выделено 500 тысяч рублей

На заседании руководители районных администраций доложили о работе, которая ведется ими по данному направлению. Незаконно размещенные объекты постоянно выявляются, заносятся в перечень на снос и убираются с улиц города. Только в Ленинском районе сейчас 38 подобных построек, сообщает пресс-служба администрации.

Ряд объектов, как, например, торговый комплекс «Елена» на ул. Выйская, 62 или киоск на ул. Пархоменко по договоренности с властями ликвидируются бывшими владельцами данных торговых точек. Другие самовольные постройки убираются силами города. На эти цели из местного бюджета уже выделено 500 тыс. руб.

Сегодня на заседании комиссии было принято решение о ликвидации еще шести самовольных построек, не являющихся объектами капитального строительства. Сносу подлежат киоск на ул. Красных Зорь,1, киоск на перекрестке ул. Балакинская - ул. Черноморская, мастерская по ремонту обуви на ул. Гвардейская, 19, киоск и будка на ул. Захарова, 1б, киоск на пр. Мира, 56.

Исключены из перечня на снос два объекта. Это киоск «Цветы» на ул. Энтузиастов,1 и павильон «Тагилхлеб» на ул. Верхняя Черепанова, 19а.