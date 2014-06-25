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Еще шесть зданий в Нижнем Тагиле будут снесены: на это выделено 500 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Еще шесть зданий в Нижнем Тагиле будут снесены: на это выделено 500 тысяч рублей

25 июня 2014, 09:30Общество
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