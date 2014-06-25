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Есть повод закончить школу с отличием! Медалисты встретились с Сергеем Носовым (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Есть повод закончить школу с отличием! Медалисты встретились с Сергеем Носовым (ФОТО)

25 июня 2014, 17:45ОбществоCorey
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