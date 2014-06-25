Есть повод закончить школу с отличием! Медалисты встретились с Сергеем Носовым (ФОТО)

Вместе с выпускниками в зале дворца были их педагоги, родители, директора образовательных учреждений. В этом году в Нижнем Тагиле 65 учащихся получили аттестат с отличием, 49 из них являются претендентами на награждение золотыми медалями. Юноши и девушки представляют 26 образовательных учреждений города – гимназии № 18, 86, школы № 5,9,13,39 и другие учебные заведения.

Сергей Носов поздравил выпускников, отметив, что это торжественный и волнующий день для всех присутствующих. Глава выразил уверенность в том, что эти ребята приобрели тот запас знаний, который поможет им в дальнейшей учебе и работе, сообщили в пресс-службе Администрации города.

Имена выпускников 2014 года, окончивших школу с отличием, будут занесены в городскую Книгу почета. На торжественном приеме им вручены памятные знаки, а их родителям и педагогическим коллективам образовательных учреждений – благодарственные письма Администрации города.

Фотографии с официального сайта Нижнего Тагила